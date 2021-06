Un gesto che ha scatenato le più disparate reazioni, anche di marketing. Parliamo dell'ormai celeberrimaDalla pagina Twitter canadese di Ikea arriva il lancio di una bottiglia di vetro di nome "Cristiano", con tag diretto a CR7 e il messaggio "Bevi acqua in modo sostenibile". Un modo per raccogliere in modo commercialmente intelligente l'invito di Ronaldo.