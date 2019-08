Gianni Balzarini, inviato ed esperto di mercato sulla Juventus di Sport Mediaset, ha rivelato una clamorosa indiscrezione su Cristiano Ronaldo tramite il proprio canale YouTube, nel corso di una "trasmissione" in cui ha risposto alle domande degli utenti: "Come sarà la stagione di Ronaldo? Secondo me sarà l'ultima, o al massimo la penultima a Torino. Non farà quattro stagioni in bianconero. Per questo farà una stagione davvero importante, molto più di quanto ha fatto nella scorsa". E, se l'idea di Balzarini dovesse essere confermata, prepariamoci a un'estate di mercato da brividi nel 2020.