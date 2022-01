Ralf Rangnick, allenatore del Manchester United, spiega la decisione di Ronaldo di non giocare la FA Cup: questa sera i Red Devils hanno giocato contro l'Aston Villa. "Ho parlato con Cristiano prima dell'allenamento di ieri e mi ha detto che ha avuto un piccolo problema all'anca. Alla fine abbiamo deciso di non correre rischi. Abbiamo deciso di risparmiarlo in una partita che potrebbe durare 120 minuti".