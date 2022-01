Continua a far parlare di sé per i record infranti, ma non basta. Cristiano Ronaldo non si accontenta mai, vuole di più e dopo la vittoria contro il Burnley, con cui ha chiuso il suo 2021 e quello del Manchester United, ha detto: "Non sono soddisfatto di quello che stiamo facendo, nessuno di noi può esserlo. Ne sono convinto. Siamo consapevoli di dover lavorare più duramente, di giocare meglio e di impegnarci molto di più di quanto non si sia fatto fino ad oggi". Con queste parole il campione portoghese ha chiuso sui social il vecchio anno e pone gli obiettivi per quello appena cominciato. Sono 50 gol complessivi in tutto il 2021, a quasi 37 anni.