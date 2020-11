Tre punti fondamentali. Perché al Dino Manuzzi era fondamentale vincere contro lo Spezia, e la sterzata data dall’ingresso in campo di Cristiano Ronaldo ha riportato la partita sui binari giusti, archiviata dalla Juventus con un convincente 4-1. Gol e assist di Morata, doppietta del fenomeno CR7 e rete di Rabiot, poker vitale per far ritrovare il sorriso a Pirlo e squadra. Vittoria ampiamente festeggiata sui social. Come l’esultanza di Ronaldo, oppure quella di Bonucci, Chiesa e Dybala.



