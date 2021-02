“La Juve si aggrappa a Ronaldo”. Così l’edizione odierna de La Stampa presenta la sfida di stasera contro il Verona, in cui Ronaldo sarà ancora una volta l’unico attaccante di ruolo disponibile, alla luce delle numerose assenze che stanno mettendo in difficoltà Pirlo e squadra. Il portoghese ha ritrovato la via del gol contro il Crotone superano Lukaku nella classifica marcatori, stasera è pronto a superare Danilo per minuti giocatori nel 2021. Infatti, sui 1380 complessivi Ronaldo ne ha disputati ben 1188, contro gli scaligeri scavalcherà il primatista Danilo a quota 1213.