Ad Alvaro Morata sembra essere bastato tornare ad indossare la maglia della Juve per ritrovare con una certa continuità anche il gol, spesso mancato nelle ultime stagioni. Così, dopo la doppietta di ieri sera contro la Dinamo Kiev, lo spagnolo è già a tre marcature in quattro giorni (e se non ci fosse stato quel maledetto fuorigioco a Crotone…), per la gioia del tifosi bianconeri che in queste ore lo celebrano sui social network. E allora pazienza se con gli ucraini mancava Cristiano Ronaldo, quello dei gol pesanti in Champions League: con un Morata così anche l’assenza del fuoriclasse portoghese pare meno dolorosa.