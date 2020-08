3







di Alberto Toppi

Cristiano Ronaldo sta agitando il mondo della Juventus. Non attraverso i gol, ma questa volta attraverso le parole, più sibilline che mai. “Ora è tempo di riflessioni”, oppure, “Che questa breve pausa vacanze ci permetta di prendere le adeguate considerazioni per il futuro”, questi alcuni punti salienti del post pubblicato ieri sui social. E non si riferiva al futuro di Sarri, perché la promozione di Pirlo era già in dirittura d’arrivo. Si riferiva a se stesso. Ma andiamo con ordine, perché Andrea Agnelli aveva fugato ogni dubbio.



AGNELLI GARANTISCE - Bastava guardare l’espressione di Cristiano Ronaldo per capire il suo umore dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Lione. Una faccia che era tutta un programma, per colui che ha tenuta viva la fiamma della remuntada fino alla fine. Scontata qualche domanda sul suo conto, a cui il presidente Andrea Agnelli ha fermamente risposto: “Ne sono convinto, sarà un pilastro della prossima Juve”. I RUMORS DALLA FRANCIA – Pizzicato su un rumors di mercato che vedeva Ronaldo scontento alla Continassa e accostato il Paris Saint-Germain, il numero uno della Vecchia Signora è stato chiaro: “Il racconto risale a qualche mese fa, poi è stato pubblicato prima della gara coi francesi. Sono malizie che avete voi giornalisti, far riemergere nei momenti opportuni certi dettagli”. Il grosso problema è che dalla Francia non demordono, sostengono addirittura che il ds del PSG Leonardo avrebbe già parlato con Jorge Mendes, agente del portoghese, e si incontreranno in occasione dei quarti di finale di Champions League.



CHE SUCCEDE? – Agnelli ha dimostrato di avere il pugno di ferro, questa volta senza usare il guanto di velluto. Via Sarri, dentro Pirlo, nel giro di una giornata. Quello che pensa e dice fa. Su Ronaldo non è un bluff, farà di tutto affinchè il portoghese rispetti il suo contratto fino al 2022. Ma il ronzio parigino si fa di giorno in giorno sempre più persistente, come una mosca che puntualmente torna ad infastidire. Poi c’è sempre lui, CR7, il cui futuro è legato ad una banale verità: tutto ruota attorno alla vittoria della Champions League, la sua competizione preferita. Difficilmente potrà riaccettare un’uscita di scena come quella appena avvenuta. Ma Agnelli garantisce per tutti.