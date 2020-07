Lo scudetto è arrivato, per la Juve è stato il nono di fila, per Cristiano Ronaldo il secondo da quanto è alla Juventus. E secondo quanto riporta il tabloid inglese The Sun, CR7 non ha badato a spese per festeggiare il nuovo traguardo raggiunto con la maglia bianconera. Il portoghese infatti ha acquistato uno yacht di 27 metri del valore di poco meno di 6 milioni di euro. La barca extra-lusso è dotata di salotto e soggiorno, cinque cabine e sei bagni, più una stanza riservata agli ospiti. Georgina e i figli hanno già usufruito del nuovo regalo di CR7 come si è visto su Instagram in questi gironi. Ma non finisce qui.



BUGATTI - La stella della Juve ha concluso anche l'acquisto di una Bugatti 110 realizzata per celebrare i 110 anni della fondazione della casa automobilistica. Al mondo esistono solamente dieci esemplari di questa auto e il costo è di circa 8 milioni di euro.



