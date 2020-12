Venenum in cauda, dicevano i nostri progenitori. Il veleno nella coda. E proprio sull'ultima azione del primo tempo di Juventus-Torino, sull'ultimo tentativo di dribbling di Ronaldo lungo la linea laterale sinistra, Cristiano Ronaldo si ferma e mostra di aver accusato un fastidio a una gamba, accasciandosi anche sul terreno dell'Allianz Stadium. È dunque un CR7 zoppicante quello che torna negli spogliatoi nell'intervallo del derby della Mole. Nel secondo tempo tuttavia Ronaldo torna regolarmente in campo, dopo approfonditi colloqui con Federico Chiesa. Nella ripresa la Juventus potrà contare sul suo fuoriclasse per provare a ribaltare questo derby!