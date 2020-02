35 anni e non sentirli. Domani sarà il compleanno di Cristiano Ronaldo e potrà festeggiarlo con statistiche impressionanti. Innanzitutto, con la doppietta alla Fiorentina, il portoghese è andato a segno per 9 gare consecutive in campionato eguagliando il record di Trezeguet del dicembre 2005. Inoltre, come riporta il Corriere dello Sport, CR7 ha partecipato a 21 dei 43 gol totali segnati dalla Juventus in 22 partite dei Serie A e ha una media realizzativa di un gol ogni 88 minuti. Numeri di un 35enne che l’età non sembra minimamente sentirla.