"Starting the weekend with a good vibe and a good style". Tradotto: "Iniziando il weekend con una buona atmosfera e un ottimo stile". E' il messaggio di Cristiano Ronaldo, didascalia di una foto decisamente particolare. Un completo fiorato di bermuda e camicia senza maniche, con occhiale a lente trasparente. Ma sembra anche la didascalia del momento di CR7 che ha ritrovato il gol (ben due, su rigore, negli ultimi 4 giorni) e ieri anche la prestazione, garantendo ai compagni un assist e mezzo (quello per Higuain è stato deviato). Che ne dite di questo look?