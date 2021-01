Cristiano Ronaldo, al netto di fisiologici giri a vuoto (specie in inverno, quando si preserva per i momenti clou della stagione) è l'uomo decisivo della Juventus. A fotografare il suo impatto, a livello numerico, nelle statistiche della squadra di Pirlo, il dato sulla percentuale dei suoi gol rispetto a quelli totali segnati dalla Juve in questo campionato. Soprattutto in relazione ad altri bomber e altri club europei. Ronaldo, capocannoniere della Serie A, è autore di 15 delle 37 reti complessive dei bianconeri finora: una percentuale del 40,5%. Nei 5 top campionati, solo Robert Lewandowski ha un dato maggiore, avendo segnato il 43% dei gol del Bayern Monaco, che sta dominando la Bundesliga.