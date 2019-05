il caro @Cristiano si esalta anche per la #PartitaDelCuore2019 e non perde l'occasione di fare Siuuu pic.twitter.com/hgMHvSJB3h — Riccardo Zanardi (@gozzanna) 27 maggio 2019

Uno slalom da Pallone d'Oro, se non fosse che gli avversari di questa sera, all'Allianz, non sono calciatori professionisti ma attori, comici, musicisti e personaggio di una certa fama in generale. Eppure, Cristianovuole vincere anche questa. E cerca in tutti i modi di farlo, ma soprattutto ci prova con il suo talento. Dagli spalti dello Stadium, ecco la prima prova: CR7 se ne va da solo e batte il portiere. La corsetta, il giro e... 'sssiuuu'. Un gol che vale un urlo delle grandi serate. Poi ripetuto con il super tifoso bianconero Paolo Belli, autore anche dell'inno della Vecchia Signora.