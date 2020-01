Cristiano what a man... pic.twitter.com/2vJpEYn4JR — Forza Juventus (@ForzaJuve2017) January 12, 2020

Un grande giocatore si vede dentro al campo, ma soprattutto nei frangenti in cui può venir fuori l'umanità., in questo, è un maestro: sa stare sul pezzo come nessuno, ma anche studiare le sfumature del match pur restando in modalità agonistica. E allora non sorprende quanto fatto nel corso del primo tempo di Roma-Juve: oltre al gol, CR7 si è distinto per le carezze a Demiral - infortunato al ginocchio, ha lasciato il campo per De Ligt - e soprattutto per le parole di conforto a Zaniolo.. Le prime indiscrezioni che arrivano sulle condizioni del classe '99 non sono positive: secondo Sky Sport si teme la rottura del crociato, e già domani il giocatore potrebbe essere operato a Villa Stuart