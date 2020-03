6









Cristiano Ronaldo dà il suo contributo per combattere il coronavirus. Secondo quanto riporta il Correio da Manha, il fenomeno portoghese della Juventus, insieme al suo agente Jorge Mendes, hanno donato due unità di terapia intensiva all’Ospedale di Santa Maria, a Lisbona. Una donazione importante, che comprende tutte le attrezzature necessarie per implementare 20 posti letto, con la struttura che è passata da 31 a 51 posti per assistere i pazienti. Grande gesto di CR7, che ha deciso di dare una mano concreta alla sua patria, per supportare in un momento difficile come questo chi è impegnato in prima linea nella lotta al Covid-19.



A confermare ufficialmente la donazione, è il presidente dell'unità di Santa Maria a Lisbona, Daniel Ferro, che ha ringraziato l'impegno dell'asso portoghese: "Siamo stati contattati da Jorge Mendes, che si è offerto volontario con Cristiano Ronaldo per finanziare due unità di terapia intensiva per pazienti critici affetti da COVID-19. Ci sono ventilatori, monitor, pompe per infusione, letti, tutte le apparecchiature che costituiscono un’unità di terapia intensiva equipaggiata per fornire assistenza a un paziente contagiato dal COVID-19"