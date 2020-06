2







di Mattia Pintus

L'attesa e la carica emotiva per una partita di calcio, quando il calcio manca da tre mesi nelle vite dei suoi tifosi, è impareggiabile, a prescindere dal risultato della partita che si sta guardando. Una premessa debita, perché in fondo, oggi, si celebra una vittoria. Quella del pallone, che è tornato a scorrere, ieri sera, sul campo dell'Allianz Stadium, ma anche quella della Juventus, che malgrado lo 0 a 0 accede alla sua diciannovesima finale di Coppa Italia. Eppure, senza voler smorzare gli entusiasmi, qualche problema si è intravisto, alquanto nitidamente.



E uno di questi si chiama Cristiano Ronaldo. Strano a dirsi, difficile da ipotizzare, specialmente perché il portoghese è stato tra i giocatori apparsi più in forma dopo il lungo stop. Invece, contro il Milan ha "toppato", a partire dal rigore fallito al 15'. Capita, ma cerchiamo di capirne i motivi. Innanzitutto, una rondine non fa primavera: pertanto, prima di sottolineare gli errori, cerchiamo di inquadrare una partita di difficile lettura. D'altronde, dopo "settanta giorni di divano", come ha chiamato la pausa forzata lo stesso Maurizio Sarri, è complesso fare valutazioni più generali. Concentrandosi sui novanta minuti, però, non è invece complicato riconoscere che Ronaldo abbia giocato una partita opaca.



Non per tutto il tempo però. Nella prima mezz'ora, infatti, sebbene il fresco errore dal dischetto, CR7 è riuscito a trovare la sua (non) collocazione tattica ideale, spaziando da destra a sinistra, alternandosi con Paulo Dybala nel ruolo di centravanti, mentre Douglas Costa correva come una scheggia a bilanciare lo spazio vuoto lasciato dai due fantastiti. "​Come il resto della squadra ha giocato bene i primi trenta minuti, ha fatto la partita che doveva fare in questo momento" ha detto ancora Sarri, cercando di discolpare il suo fenomeno, che è talmente forte da poter giocare ovunque: "​Può giocare anche cinque metri più laterale o cinque metri più dentro, non penso che questo faccia la differenza nelle prestazioni di questo grande giocatore".



Infatti, più che un problema di posizione, si è visto un problema di condizione. Generale, ma su Cristiano - che non è più un ragazzino - è sembrato ancor più acuto. Ormai, Ronaldo non gioca più in campo aperto, ma è ancora letale negli ultimi 25 metri: se gli togli però lucidità, complice anche il Milan che ha sempre più spesso intasato l'area per non lasciargli spazi, è naturale che la prestazione venga marchiata come negativa. Quel che è stato evidente ieri sera, e che sotto sotto si è manifestato in queste due stagioni in bianconeri, è che Ronaldo non è un giocatore di sistema. E' uno dei finalizzatori più letali del mondo, per questo non si può levare: il compito di Sarri, e di tutta la squadra in generale, sarà appunto quello di sfruttare la sua peculiarità, lavorando se necessario anche per lui. Accadrà, forse non da mercoledì, giorno della finale: finché non ci saranno le condizioni, la prerogativa resta vince. Il come, arriverà di conseguenza.