Cristianoe il suo Al-Nassr sono stati eliminati dalla Supercoppa saudita perdendo per 3-1 in semifinale contro l’Al-Ittihad. Oltre al danno la beffe per CR7, che allo stadio King Fahd International Stadium è stato deriso dai tifosi avversari.Sì, non ci sono andati poi così leggeri, nemmeno in Qatar e a prescindere dal trambusto che l'arrivo di Cristiano ha provocato in casa Al-Nassr (più in tutto il campionato, s'intende).