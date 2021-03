4









Nell'edizione odierna di Tuttosport, undici agenti hanno fatto il punto sul futuro di Cristiano Ronaldo. In tanti hanno sostenuto che, alla fine, il portoghese troverà un modo per restare. "Fino all'arrivo di quella Coppa", le loro parole. Ecco un estratto delle dichiarazioni apparse sui quotidiani.



UN ALTRO ANNO - Beppe Bozzo è categorico: "Penso che Cristiano rimarrà alla Juventus anche il prossimo anno, come da contratto (scadenza 2022. ndr). Al tempo del Covid mi sembra un trasferimento complicato, ma soprattutto CR7 è un vincente e come tale penso che resterà in bianconero per provare a rivincere la Champions, il suo grande obiettivo dal giorno che è sbarcato a Torino". Dello stesso avviso è Fabrizio De Vecchi, che ha curato i passaggi di Milik e Arthur: "Penso che Cristiano rimarrà alla Juventus anche il prossimo anno, come da contratto (scadenza 2022. ndr). Al tempo del Covid mi sembra un trasferimento complicato, ma soprattutto CR7 è un vincente e come tale penso che resterà in bianconero per provare a rivincere la Champions, il suo grande obiettivo dal giorno che è sbarcato a Torino". L'eco è di Andrea D'Amico: "Penso che Ronaldo resterà alla Juventus per una serie di motivi. Intanto non ha un contratto facile da ricollocare al tempo del Covid, anche perché parliamo di un campionissimo che però ha 36 anni. Ma soprattutto è ancora uno dei più forti e penso che la Juventus riproverà a vincere la Champions con lui".



OBIETTIVO CHAMPIONS - Il Ronaldometro, insomma, va verso la permanenza. Conferma Claudio Vigorelli: "Penso che CR7 resterà. Un addio non lo vedo semplice per diversi motivi. E poi lui è un vincente e vorrà riprovarci con la Juve in Europa. Sì, Milik penso che possa essere l’attaccante giusto per i bianconeri". Anche Joao Santos è dello stesso avviso: "Uno come Cristiano lo vorrebbero tutte le big se fosse sul mercato, ma sono convinto che resterà alla Juventus per completare la missione Champions". La rotta è cambiata solo da Gianluca Di Domenico, agente svizzero: "Vado controcorrente. Credo che Ronaldo cambierà aria perché questa non è più la Juve di Allegri, al top, ma una squadra che sta avviando un nuovo ciclo puntando sui giovani. Credo che il sostituto giusto di CR7 possa essere Icardi".