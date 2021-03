1









No Ronaldo, no Juve. Arrivati alla fine di marzo, l'operazione è semplice: quando il portoghese non è in giornata la squadra non gira. E ultimamente sta succedendo spesso. Troppo spesso. Cristiano sta vivendo un momento complicato, a confermarlo è il crollo della sua valutazione: secondo Transfermarkt, nel giro di tre mesi il valore di Ronaldo è sceso da 60 a 50 milioni. Una freccia in giù che lo esclude dai 10 giocatori della Serie A con il valore più alto. In questa speciale classifica però sono presenti tre giocatori bianconeri: Paulo Dybala, Federico Chiesa e Matthijs de Ligt.



