È il campionato in più rapida ascesa grazie agli investimenti fuori scala rispetto al resto del mondo e promette di attirare sempre più stelle. È lache si è conclusa con la vittoria dell’Al-Ittihad e la sconfitta dell’Al-Nassr, la squadra di. Tempo di bilanci dunque e proprio l’assenza del portoghese nel best team del campionato sta facendo discutere. La top 11 infatti fa a meno di CR7 e invece schiera un ex Udinese come Ighalo e un vecchio protagonista del calcio europeo come Luiz Gustavo. Lo riporta Calciomercato.com.