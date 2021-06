Ronaldo contro Lukaku. La grande sfida agli ottavi di finale di un Europeo che non smette di stupirci. E Cristiano è alla ricerca del 110 e lode. Cioè? Finora, lo juventino ha segnato 109 reti in nazionale, detiene il record assoluto di gol in una selezione insieme all'iraniano Ali Daei. Dunque cercherà il gol numero 110, quello che gli consentirebbe di aggiungere un altro incredibile record alla sua già straordinaria carriera. "Cristiano è un riferimento per tutto il calcio portoghese dal momento in cui ha debuttato con la prima squadra dello Sporting Lisbona, le parole del commissario tecnico Santos.