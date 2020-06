Cristiano Ronaldo centravanti: questa è la prima, grande vittoria di Maurizio Sarri. Funzionerà? Chissà. Intanto, lui ci prova. "Gliene ho parlato un paio di giorni prima della partita e si è messo a disposizione", ha raccontato il tecnico nel post partita. Ben consapevole del rischio corso: a CR7, del resto, proprio non piace agire in quella parte di campo. "Nei primi 20' mi ha dimostrato che può giocare in tutti e tre i ruoli offensivi. In ogni caso, per un giocatore di questo livello non è che le prestazioni possano essere inficiate dal fatto di giocare 5 metri più dentro o più fuori dall'area", il commento ancora del tecnico. Che insisterà con Ronaldo: lo vuole centravanti.