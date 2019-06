Your browser does not support iframes.

Tanta Juventus e tanto calciomercato nelle prime pagine dei quotidiani sportivi oggi in edicola.



“Ronaldo centravanti”, titola Il Corriere dello Sport: “Cristiano ha detto sì all’invito di Sarri”. Il riferimento è all’incontro tra l’attaccante e il nuovo allenatore della Juventus in Costa Azzurra. “Il tecnico e CR7 hanno delineato la nuova Juve: prendono quota Bernardeschi e Douglas Costa, Mandzukic verso la cessione”.



“Assalto a Chiesa” è invece il titolo che campeggia sulla prima pagina di Tuttosport: “Il club bianconero ha pronto un piano per convincere la nuova proprietà della Fiorentina”.



Sfoglia in gallery le prime pagine dei giornali di oggi