Cristiano Ronaldo è una macchina da record. Con la doppietta siglata oggi contro l'Udinese il portoghese della Juve ha raggiunto quota 11 gol in stagione. E' l'unico giocatore dei top 5 campionati europei ad essere andato in doppia cifra per 15 anni consecutivi, dal 2005/2006 ad oggi.