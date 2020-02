La Juve cade a Verona, Cristiano Ronaldo è l'unico che si salva. L'attaccante portoghese è andato a segno con il gol del momentaneo 1-0: una progressione palla al piede, con Rrahmani attaccato ma incapace nel tentativo di fermarlo. Ronaldo è andato così a segno per la decima partita consecutiva. Come riferito da Opta, CR7 è il primo giocatore della Juventus ad aver trovato il gol per 10 partite consecutive giocate dai bianconeri nella storia della Serie A. Un record assoluto che entra nella storia della Juve.