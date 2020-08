Dietro un grande campione, c'è un grande staff. Come farebbe Cristiano Ronaldo senza il suo affezionato massaggiatore Javier Santamaria? Nel 2018 Marotta portò a Torino da Madrid non solo CR7, ma anche il "mago dei muscoli". E un campione come il portoghese non può non mostrare riconoscenza verso una figura tanto importante per la sua quasi sovrumana condizione atletica. Oggi Ronaldo ha pubblicato su Instagram una foto che lo vede esibire il trofeo dello scudetto insieme a Santamaria. E un breve ma incisivo messaggio: "Team work".