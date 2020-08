2









Come racconta il Corriere della Sera, ad attirare l'attenzione di Lisbona non è stato certamente l'arrivo delle grandi squadre europee. Non è stato il Bayern Monaco dei giovani talento, non è stata la schiera di fuoriclasse che può vantare il Paris Saint Germain. E' stato Ronaldo, rientrato ieri in Portogallo come tappa intermedia prima di tornare a casa sua, nell'isola di Madeira. Scrive il Corriere: "Sarà uno spettacolo anche se la capitale portoghese sembra più incuriosita dall’arrivo improvviso di Ronaldo, l’idolo di casa. Cristiano si è fatto vedere in un albergo sul fiume insieme alla sua famiglia e subito si sono moltiplicate le voci sul suo futuro, lontano da Torino e magari a Parigi. Ma la Juve ha già smentito la cessione di CR7 eifrancesi adesso hanno altri pensieri".