"La scelta di Pirlo come tecnico lo stuzzica, se non altro perché uno degli allenatori che ha amato di più nella sua carriera e con il quale ha trovato maggiore sintonia è stato Zinedine Zidane, la cui storia assomiglia a quella di Pirlo". E' quanto racconta Tuttosport, che prosegue: "Zizou riusciva addirittura a panchinarlo, cosa che non è detto che Pirlo voglia fare, ma una sintonia umana e calcistica fra i due è stata già stabilita".



E c'è già una differenza sostanziale con il passato, con Maurizio Sarri. "E questo - chiosa il giornale - è già un passo avanti rispetto alla situazione che si era creata con Maurizio Sarri nella scorsa stagione: se da una parte il tecnico aveva fatto di tutto per compiacere Ronaldo (a partire dall’omaggiarlo direttamente sulla sua barca al largo della Costa Azzurra, prima dell’inizio della stagione), dall’altra il suo approccio agli allenamenti con tutte quelle ubriacature tattiche, avevano creato non poco disappunto in Ronaldo".