E adesso? Adesso deve tornare Cristiano Ronaldo, altrimenti la Juve sembra davvero poca roba. Dopo lo scivolone social, CR7 si prepara a tornare: anche ieri ha visto la sua squadra soffrire e non dev'essergli andata giù, star lì, fermo, impotente. Il lavoro resta tanto: fisico, atletico, di corsa e di potenza. Manca solo un tampone negativo.



ADESSO LO SPEZIA - Ecco, quando arriva? E chi lo sa. Nel senso che a decidere, come visto, è sempre il PCR tanto bistrattato e quindi il virus. Come racconta Tuttosport, "in casa Juve non vedono l’ora di riabbracciarlo e l’attesa sta davvero per terminare. I test di martedì non hanno decretato il via libera per il Barcellona, però hanno confermato che la carica positiva di Ronaldo continua a diminuire e molto presto arriverà il semaforo verde. Negli ambienti bianconeri sperano che la negatività al Covid possa arrivare già in tempo per il match di domenica in casa dello Spezia (decisivo il tampone di sabato), che si giocherà a Cesena".