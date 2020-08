Al quarto giorno di lavoro della "nuova" Juventus in vista della stagione 2020-2021, la terza per lui in bianconero, Cristiano Ronaldo ha pubblicato sul suo profilo Instagram un'emozionante compilation di suoi gol ed esultanze alla Juve, tra cui la perla in volo di testa contro la Sampdoria della scorsa annata. Al video ha associato un lungo messaggio per caricare e motivare l'ambiente. Da un giocatore vincente a una società vincente.

LE PAROLE DI CR7 - "Mentre mi preparo alla terza stagione alla Juve, la mia ambizione è più alta che mai. Gol, vittorie, impegno, professionalità. Con le mie forze e il prezioso aiuto dei miei compagni e di tutto lo staff juventino, lavoriamo ancora per conquistare l'Italia, l'Europa e il mondo! Superare record e superare gli ostacoli. Vincere titoli di squadra e individuali. Per fare sempre meglio, raggiungere obiettivi sempre più alti e superare ogni sfida. Rendere ogni anno un'avventura migliore dell'anno precedente, e vincere tutto per i nostri tifosi. Essere portatori di questa passione unica che è la Juventus, essere all'altezza della sua storia, elevando il nostro nome, i nostri valori e i nostri standard il più possibile. Siamo la Juve, siamo i campioni, siamo di nuovo qui più forti che mai, contiamo su tutti voi. Insieme. Fino alla fine!"