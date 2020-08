La Juventus ha cominciato oggi alla Continassa la nuova stagione col raduno precampionato, e a fine giornata Cristiano Ronaldo ha lanciato su Instagram il suo messaggio di carica e incoraggiamento per l'annata che sta cominciando. Prima un post con il messaggio "La nuova stagione sta arrivando" e poi una serie di foto nelle stories, suggellate da un suo primo piano con la scritta "Di nuovo in campo". Le voci di mercato continuano a insinuare il dubbio che CR7 non sia incedibile, ma questi mantra social fanno ben sperare gli juventini.