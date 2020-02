Your browser does not support iframes.

Le immagini più brutte sono il tacco di Rodrigo Bentancur e la mano di Leonardo Bonucci che di fatto ha regalato il rigore al Verona, permettendo così a Pazzini di segnare un rigore da tre punti che rischia di essere pesantissimo in ottica scudetto. Questa sera infatti l'Inter può raggiungere i bianconeri in testa alla classifica. Basta la vittoria nel derby contro il Milan di Ibra. Non sarà una passeggiata ma di certo ora la Juve si sente vulnerabile. I tre punti lasciati contro il Verona non fanno dormire sonni tranquilli alla Juve e ai suoi tifosi.



Queste le immagini migliori della notte del Bentegodi, fronte Juve non ce ne sono tanti che possono sorridere. Forse solo il bimbo accarezzato da CR7 nel pre-partita...