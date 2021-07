Massimiliano Allegri mercoledì inizierà il raduno con la sua nuova Juventus, ma il lavoro bianconero è sul mercato e l’agenda è piena di incontri. Non solo Manuel Locatelli, ma soprattutto Jorge Mendes e Cristiano Ronaldo. L’appuntamento più atteso è questo, che dovrebbe avvenire entro metà settimana, a Milano. L’ultimo faccia a faccia tra i due - riporta Tuttosport - risale a un mese fa, ma nel frattempo i contatti non si sono mai fermati tra la Juventus, Mendes e Cristiano Ronaldo. Alla Continassa aumenta l’ottimismo per il quarto anno consecutivo insieme. E un indizio lo ha mandato ieri Carlo Pinsoglio, il migliore amico di Cristiano nella rosa bianconera, sui social: "Cristiano ti aspetto in campo".