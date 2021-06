In campionato è stato Ronaldo a vincere il duello, che ora si apre ufficialmente anche a Euro 2020. CR7 parte all'inseguimento di Romelu Lukaku per il titolo di capocannoniere: il belga, a segno due volte contro la Russia, è balzato in testa alle quote Planetwin365, dove è offerto a 3,15 davanti a Harry Kane (8,50), favorito alla vigilia ma a secco contro la Croazia. In attesa del debutto di domani contro l'Ungheria - guidata dall'italiano Marco Rossi - Ronaldo si gioca a 11,00, alla pari con Kylian Mbappé e Ciro Immobile, che ha già messo la firma sulla prima partita dell'Italia. L'obiettivo per il portoghese è doppio, visto che oltre al titolo di miglior bomber degli Europei c'è in ballo anche la caccia al record dell'iraniano Ali Daei, primatista dei gol segnati in nazionale con 109 reti. CR7 è salito a 104 nell'ultima amichevole contro Israele e per i betting analyst può subito partire fortissimo: il gol contro l'Ungheria vola a 1,80, per la doppietta si sale a 4,60. Anche grazie all'attaccante juventino il Portogallo parte nettamente favorito: a Budapest il segno «2» dei rossoverdi si gioca a 1,43, contro l'8,10 dell'«1» e il 4,40 del pareggio.