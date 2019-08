Ha vinto lo scudetto al suo primo anno in Serie A, ora il suo obiettivo è trionfare in Champions con la Juventus. Per riuscirci, però, Cristiano Ronaldo, dovrà fare meglio dell’ultima edizione, nella quale con i bianconeri è andato a segno sei volte, un buon bottino, ma decisamente sotto la sua abituale media in Europa. Il nuove tecnico della Juve, Maurizio Sarri, ha però detto che a CR7 lascerà completa libertà di movimento. È anche per questo che gli analisti Snai puntano su un Ronaldo più esplosivo nella prossima edizione della Champions: superare le otto reti, riferisce Agipronews, è un obiettivo a 1,65. Scommesse aperte anche sul numero di gol in campionato: l’anno scorso furono 21, andare sopra quota 25 è una eventualità da 1,85.