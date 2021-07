Cristianoha vinto il titolo di capocannoniere di Euro 2020. Il fuoriclasse della Juventus ha festeggiato questo importante traguardo con un post sul suo profilo Instagram, in cui ha voluto ringraziare tutti coloro che l'hanno aiutato a raggiungere questo traguardo. Tra questi ci potrebbero essere anche i compagni di squadra Bonucci e Chiellini, che con una prestazione eccellente in finale non hanno permesso a Harry Kane di superare il portoghese. Ecco il suo breve commento:Ronaldo si è poi complimentato con la Nazionale italiana pubblicando una storia con la bandiera tricolore e il semplice commento "Complimenti".