"Sono onorato e orgoglioso di essere tra i finalisti del Globe Soccer Player of the Year e del premio come Giocatore del Secolo. È sempre un piacere e una gioia assoluta ricevere un tale riconoscimento dagli appassionati di calcio di tutto il mondo!"Questo il messaggio lanciato stamattina su Instagram da Cristiano Ronaldo: questi due premi sono assegnati a Dubai nel periodo natalizio: