Mancano poco più di dieci giorni alla fine del mercato, ma Jorge Mendes sta continuando a cercare una nuova sistemazione a. Dopo l'arrivo di Leo Messi, impossibile che il giocatore vada al Psg a meno che Mbappé non vada al Real Madrid (operazione complicatissima). Real Madrid e Manchester United sono piste che si sono raffreddate sempre di più e secondo il Corriere dello Sport l'ultima idea sarebbe il Manchester City che nelle prossime ore Mendes incontrerà per la possibile cessione di Cancelo al Bayern Monaco ma non è escluso che possa proporre anche CR7.