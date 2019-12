In queste ore stanno arrivando diversi rumors dalla Spagna che parlano di un Cristiano Ronaldo intenzionato a lasciare la Juve al termine della stagione. Il campione portoghese sarebbe finito sul taccuino di Psg, Manchester United e Sporting ma Il Corriere dello Sport fa chiarezza sul momento di CR7: "Nella mente di Ronaldo il club della Continassa è la squadra ideale perché per restare a grandi livelli in Europa non esiste un'altra formazione (dove lui potrebbe andare) che gli permetta di essere tanto vicino alla possibilità di conquistare la sesta Champions della carriera. L'unica eccezione potrebbe essere il Psg in caso di cessione di Neymar ma la tradizione della Juve in Champions negli ultimi anni è decisamente migliore rispetto a quella dei francesi. Cristiano è convinto che manchi poco per arrivare sul tetto d'Europa a braccetto con la Signora e anche se la campagna 2019-20 finisse con una delusione analoga a quella dell'anno passato, ci riproverebbe nel 2020-21 con immutata voglia".