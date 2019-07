Cristiano Ronaldo può tornare a sorridere. Le accuse di stupro che hanno accompagnato, la scorsa estate, il suo trasferimento alla Juventus, possono dirsi ormai un ricordo del passato. Ha vinto quindi la difesa, dopo l'affondo di ​Kathryn Mayorga, ex modella del Nevada, che un anno fa aveva sollevato il polverone attorno a Cristiano Ronaldo. La procura di Las Vegas ha dovuto chiudere il caso, come si legge dal comunicato ufficiale, "​mancanza di prove chiare sulla base delle informazioni fin qui ricevute per documentare chiaramente uno stupro". Nessuna prova, quindi, e testa libera di pensieri, per cominciare al meglio una stagione vincente.