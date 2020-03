Buone notizie per Cristiano Ronaldo: la madre Dolores è stata dimessa dopo l'ictus di qualche settimana fa. Lo rivela il Correio da Manha, quotidiano portoghese, che ha spiegato come sia finito il periodo di monitoraggio in ospedale. Ronaldo è volato appositamente dopo Juve-Inter, per raggiungerla a Madeira. Qui, poi, è rimasto bloccato, dopo l'esplosione concreta dell'emergenza coronavirus della scorsa settimana. Una buona notizia, quindi, per il campione portoghese, che resta chiuso nella sua casa sull'isola natale.