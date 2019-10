La Juve è tornata ad allenarsi alla Continassa, seduta aperta ad alcuni Juventus Member nella giornata odierna. I ragazzi di Sarri - che ha tenuto a rapporto la squadra per ben otto minuti, parlando anche fittamente con Ronaldo - hanno discusso di questioni tattiche e verosimilmente di aspetti legati al (nuovo) approccio di gioco del gruppo. Non solo: come mostrato dalle telecamere di Juventus TV (l'allenamento era in diretta sulla piattaforma ufficiale della società),