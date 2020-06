"Altri 3 punti importantissimi! Avanti cosi. #finoallafine #forzajuve". Semplice, conciso, forte. Un po' come la sua sassata. Cristiano Ronaldo commenta così la bella vittoria della Juventus a Marassi contro il Genoa, di cui è stato protagonista con la rete del raddoppio: un bolide che ha fatto impazzire i social. Anche per quanto fatto subito dopo il tiro, la corsa e l'esultanza verso la panchina, per abbracciare l'amico Pinsoglio. Mentre arrivava anche un urlo: non il solito "Siiiuu", ma un labiale diverso. E anche qui il web non ha perdonato: in molti infatti sono impazziti per il suo "Zio porcone", urlato in una verve molto italiana.



