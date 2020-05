1









L'aereo di Cristiano Ronaldo è a Madeira e presto potrebbe ripartire per far tornare il bianconero a Torino. Nelle intenzioni del campione portoghese, c'era quella di decollare verso Madrid e, dalla capitale spagnola, attendere il giorno esatto per il rientro in Italia. Così, mentre la Juve ha cominciato a chiamare a raccolta i giocatori all'estero, anche Ronaldo ha iniziato a muoversi, ricevendo però risposta negativa dalle autorità spagnole che, per ora, accettano solo voli di rimpatrio. Per questo, l'itinerario prefissato da Ronaldo potrebbe subire variazioni, di cui si saprà di più nelle prossime ore.