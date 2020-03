La mamma è sempre la mamma. Ma per Cristiano Ronaldo è diverso: il portoghese, con la signora Dolores, ha vissuto di tutto. E a lei dedica sempre e comunque tutti i suoi traguardi, ai suoi sacrifici e a tutto quello che ha dovuto inventarsi per mandare avanti il talento di CR7. Ecco perché Cristiano, nel momento del bisogno, non ha pensato alle possibili restrizioni: è partito per il Portogallo e raggiunto i familiari, al capezzale di suo madre, colpita da ictus nei giorni scorsi. Oggi CR7 farà rientro in Italia, ma rientrerà quanto prima a casa: a Madeira, infatti, rimarrà tutta la sua famiglia. Figli compresi.