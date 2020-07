Cristiano Ronaldo parla a Sky Sport dopo la doppietta alla Lazio.



VITTORIA IMPORTANTE - "Sapevamo che era difficile, contro una squadra che ha fatto un buon campionato. Avevamo grossa chance di vincere, abbiamo giocato bene, potevamo segnare di più ma il vantaggio è buono".



50 GOL - "Record importante? Lo sono sempre. Sono sempre a battere record importanti, ma l'importante è continuare così, la vittoria conta più di ogni altra cosa".



CON IMMOBILE - "Record del Pipita? Le cose arrivano da sole, non m'importa e non sono preoccupato. Sto aiutando la squadra a vincere, i record arrivano naturalmente. Se arriva, sono contento. Ma l'importante è vincere".



CHAMPIONS - "Dobbiamo migliorare sempre, mancano 4 partite e non possiamo rilassarci. La Serie A è difficile competitiva. Se vinciamo due partite, vinciamo la Serie A. Oggi era importante e abbiamo giocato bene".