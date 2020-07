Cristiano Ronaldo può lasciare la Juventus per tornare in Premier League, ma non allo United, bensì al Newcastle. Secondo Don Balon, CR7 è finito nel mirino del fondo arabo, da tempo vicino all’acquisto del club inglese. E ci sarebbe stato anche un “contatto indiretto” con i nuovi acquirenti, con il portoghese avrebbe addirittura stretto un “patto segreto”. L’offerta sarebbe di un contratto biennale a cifre altissime e con tanto di clausola che gli permetterebbe di andare via dopo la prima stagione, viste le incognite sul progetto. Alla Juve, però, non si attendono sorprese. Lo riporta il Corriere della Sera.