L'eliminazione della Juventus dagli ottavi di Champions League potrebbe allontanare Cristiano Ronaldo da Torino. Il portoghese ha il contratto in scadenza nel 2022, ma potrebbe anche anticipare l'addio di una stagione lasciando i bianconeri in estate. Secondo la stampa spagnola, sempre attenta al futuro di CR7, l'ex Real Madrid potrebbe sbarcare in MLS: todofichajes.net infatti riporta che ci sarebbero stati dei contatti tra Ronaldo e David Beckham, ex Spice Boy e proprietario dell'Inter Miami, pronto a offrirgli un contratto di tre anni alle cifre attuali.