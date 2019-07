Secondo l'annuale ricerca condotta da YouGove circa gli uomini e le donne più apprezzate al mondo, Cristiano Ronaldo ha superato Lionel Messi nelle preferenze dei fan, piazzandosi come primo tra gli sportivi in lista. Conduce Bill Gates, segue Obama, ma al settimo posto eccolo lì, il fenomeno portoghese della Juventus: tre posizioni recuperate dallo scorso anno. Al nono posto, invece, Lionel Messi - che scala due posizioni in classifica. In mezzo, curiosamente, a far da pacere della disputa - e chi può essere meglio di lui - il Dalai Lama.